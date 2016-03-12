Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте хочет усилить «Челси» пятью игроками

    Главный тренер сборной Италии Антони Конте, который в начале следующего сезона может возглавить «Челси», провел переговоры с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем и заявил, что хочет усилить состав синих пятью футболистами. В частности, итальянец заинтересован в приглашении двух центральных и одного левого защитника, одного центрального полузащитника и нападающего.

    Напомним, Конте является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси», который со следующего сезона должен сменить у руля Гуса Хиддинка.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 17:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11