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    Бубнов: «В матче между «Ростовом» и ЦСКА ничья удовлетворит обе стороны»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 20-го тура РФПЛ, в котором сыграют «Ростов» и ЦСКА, сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, игра завершится со счетом 1:1.

    «Лидеров Премьер-лиги разделяет всего три очка. Неизвестно, свыкся ли «Ростов» с мыслью о возможном титуле, но за зону Лиги чемпионов будет бороться наверняка. Курбан Бердыев построит игру в свойственной ему манере, а обороняться его команды умеют хорошо. В итоге оба соперника будут настраиваться на победу, но и ничья их по большому счету удовлетворит – задел перед преследователями есть», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.03.2016 17:01
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