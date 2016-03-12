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    Пономарев: «Ростов» – не претендент на чемпионство»

    Бывший защитник «Спартака» Владимир Пономарев в преддверии матча 20-го тура РФПЛ между «Ростовом» и ЦСКА сделал прогноз на данную встречу. По мнению экс-футболиста, армейцы одержат победу со счетом 2:0. Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30.

    «Команда Курбана Бердыева не привыкла к давлению, связанному с высокими позициями в первенстве. Занимать второе место в турнирной таблице – это тяжелая ноша для любой команды. Сегодня «Ростов» будет либо очень напряженным, либо слишком спокойным. Оба варианта устроят ЦСКА. Армейцы выше классом, лучше готовы физически и более мобильны. Это поможет футболистам Леонида Слуцкого победить со счетом 2:0.

    «Ростов» – не претендент на чемпионство, но по итогам сезона команда Бердыева сможет занять место в первой пятерке. У «Ростова» обязательно будет серьезный спад, и они скатятся вниз по турнирной таблице», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2016 15:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2016, 00:48

      Всё с точностью до наоборот :-))) Впрочем бывший игрок ЦСКА конечно лелеял надежду. :-)))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 марта 2016, 18:04

      Не удивлюсь, если Ростов всё-таки станет чемпионом. Отстающие от Ростова пять команд стабильностью не блещут, а ЦСКА запросто сам может споткнуться

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 16:49

      Редактор, блин, Пономарёв - бывшая звезда ЦСКА, ага, а не Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2016, 16:28

      По Спартаку других судить не стоит!

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 16:23

      Слушать свинорылого Спартача,себя не уважать.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 16:50

      А если бы ты знал, что Пономарь - конский, что тогда?

      0
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      Рейтинг: +18

      THESAND > Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 16:55

      Поржал )

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