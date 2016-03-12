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    Бубнов: «Спартак» на своем поле обязан реабилитироваться»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 20-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на своем поле примет «Амкар». По его мнению, москвичи одержат победу со счетом 2:1. Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 17:00.

    «Амкар» после возобновления сезона одержал две победы, подтвердив, что хорошо подготовился зимой. Однако встречу с «Анжи» пермяки провели не так убедительно, как с «Динамо». «Спартак» же после поражения в дерби обязан на своем поле реабилитироваться. В противном случае решить поставленные перед клубом задачи не удастся», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.03.2016 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 марта 2016, 17:59

      Это будет последний матч Аленичева на посту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 марта 2016, 15:48

      ну если Бубнов сказал, обязательно залетят)) 0:1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 15:15

      Ждём!

      -2
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