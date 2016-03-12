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    Колосков: «Фернандес – это современный Ловчев»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил защитника ЦСКА Марио Фернандеса с бывшим игроком обороны «Спартака» Евгением Ловчевым.

    – Что касается натурализации игроков, мне нравится, как играет Фернандес из ЦСКА. Но он не успеет получить российское гражданство к чемпионату Европы.

    – Но в будущем за сборную наверняка сыграет.

    – У Фернандеса есть все качества для крайнего защитника. Он мне напоминает Ловчева. Такой же скоростной, агрессивный, техничный, нацеленный на атаку. Можно сказать, что Фернандес – это современный Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.03.2016 14:03
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Забавно! И Ловчев был так себе, и этот конявый под стать ему.

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