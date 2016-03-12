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    Станция метро «Черкизовская» может быть переименована в честь «Локомотива»

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строящаяся станция метро "Черкизовская», которая будет проходить по МКЖД, может быть переименована в честь «Локомотива». Напомним, имена московского «Динамо», «Спартак» и ЦСКА имеют три станции.

    «Это хорошая тенденция. У нас есть «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Мы этот вопрос внесем мэру на штаб. И, если мэр даст поручение рассмотреть его на комиссии, будет принято решение, значит переименуем эту станцию», – сказал Хуснуллин.

    Источник: ТАСС

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    12.03.2016 13:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 12 марта 2016, 15:31

      Футбол для большинства наших граждан вообще не существует,так что наверное не стоит переименнововать,В Локомотивы,ЦСКА,Спартак и так далее

      0
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      Рейтинг: +41

      alexproff 12 марта 2016, 15:07

      Стадион давно стоит и рядом со станцией. Ходынку переименовали в КОНный ДОМ -полный бред.Там до стадиона с километр топать. Ходынка -уже исторически сложившиеся место Москвы

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:34

      Да-а, не уважают нынче татаро-ордынского царевича Черкиза.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 14:07

      А лучче-Станция -"Пятое колесо в телеге"!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 14:35

      Сынок, когда это было-то "пятое колесо"? Нынче и четвёртое - Торпедо укатилось невесть куда, ага.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Aztec58 12 марта 2016, 14:45

      А чё???Историчское название.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 марта 2016, 13:54

      ну и правильно, рынка то давно нет, а это близлежащий символ

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Etiainen 12 марта 2016, 14:36

      Причём тут рынок, а? История Москвы гораздо древнее.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Etiainen 12 марта 2016, 14:47

      Есть "Черкизовский пассаж"

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2016, 13:44

      Опять потом через несколько лет обратно переименовывать придётся.

      -1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2016, 13:43

      Интересно, а как к этим футбольным наименованиям относятся миллионы москвичей, которые считают, что локомотив, это паровоз, а в футбол играют клюшками?

      -1
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