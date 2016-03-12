Вернблум: «С «Ростовом» нам легко не будет»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал предстоящий матч 20-го тура Премьер-лиги, в котором его команда сыграет с «Ростовом». Как отметил шведский хавбек, армейцы будут играть только на победу.

«Ростов» – хороший соперник, у нас матчи очень часто получаются тяжелыми. И на сей раз легко нам не будет. Вместе с тем мы полностью готовы к противостоянию и будем играть только на победу», - сказал он.

Напомним, что матч начнется в 19.30 по московскому времени.