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    Вернблум: «С «Ростовом» нам легко не будет»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал предстоящий матч 20-го тура Премьер-лиги, в котором его команда сыграет с «Ростовом». Как отметил шведский хавбек, армейцы будут играть только на победу.

    «Ростов» – хороший соперник, у нас матчи очень часто получаются тяжелыми. И на сей раз легко нам не будет. Вместе с тем мы полностью готовы к противостоянию и будем играть только на победу», - сказал он.

    Напомним, что матч начнется в 19.30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    12.03.2016 11:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 15:23

      Судейки вам в помощь, ага, а как же иначе?

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 12 марта 2016, 14:00

      ну да. это ведь не какое то дно вроде срамтака, придется постараться

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 11:35

      Главное, чтобы Верблюд не сломал кого-нибудь)

      -2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > REDWHITE_ 12 марта 2016, 15:27

      вообще то за всё время в рпл он никому тяжёлых травм не нанёс....верблум игрок жёсткий, но он не подлый и и при этом аккуратный.бьёт сильно, но аккуратно =)

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