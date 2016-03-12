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    «Ростов» – ЦСКА. Онлайн-трансляция

    В центральном матче 20-го тура чемпионата России сыграют«Ростов» и ЦСКА. У ростовчан есть отличная возможность догнать москвичей, которые идут на первом месте в турнирной таблице и имеют преимущество в три очка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 марта 2016, 10:52

      Ростов!!! Только победа!!!

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