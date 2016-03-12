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    Нобоа сравнил «Ростов» с «Лестером»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа надеется победить ЦСКА в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. По словам футболиста, его клуб на сегодняшний день можно сравнить с английским «Лестером», который возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    «С «армейцами», конечно, будет очень тяжело справиться, но мы же играем дома. Так что рассчитываем взять три очка. Это реально. Мы в каждом матче выходим как на бой. Не смотрим на соперника, строим игру от себя. Пока все складывается удачно. Почему бы не продолжить в том же духе? Главное верить в себя.

    Про «Ростов» сейчас чего только не говорят. Кто-то хвалит, восхищается, а кто-то, напротив, сомневается, что нас хватит на всю дистанцию. Но в коллективе есть установка: думать только о предстоящем матче, двигаться постепенно, шаг за шагом. Зачем сейчас рассуждать о Лиге чемпионов? В пятницу у нас тренировка, а в субботу предстоит тяжелейший поединок сродни финалу.

    Слышал, что нас сравнивают с «Лестером». Почему бы и нет? Мы и впрямь похожи. «Ростов», как и этот английский клуб, не имеет звезд, зато силен коллективом, дисциплиной, командной игрой. Мы бьемся, играем через не могу», — сказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2016 06:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2016, 11:46

      Тогда вы должны обыгрывать ЦСКА с крупным счётом. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 марта 2016, 11:02

      Разные чемпионаты, разные клубы, единственно что общего между Лестером иРостовом так, то ,что никто не ожидал такой высокой результативности, от двух этих клубов!!! Тем более ,у Ростова еще много борьбы впереди!!!! удачи Ростовчанам!!!!!

      4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 марта 2016, 10:59

      Это -да!
      Дисциплина и командная игра-этого у вас не отнимешь!
      Удачи Кристиан!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 марта 2016, 10:51

      Ростов вперед!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 12 марта 2016, 09:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА вперед!!!

      -7
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 12 марта 2016, 08:15

      чтобы не говорили Ростов сейчас единственный клуб в России которую можно хоть чем то отметить. А остальные .....

      13
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 07:47

      Лестер,это аглицкий Ростов.

      3
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      Рейтинг: +124

      biber ru 12 марта 2016, 07:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сегодня вас не с Лестером, а с газоном сравнивать будут!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > biber ru 12 марта 2016, 07:46

      А тя с гамном.

      6
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > biber ru 12 марта 2016, 09:04

      Смотри Вася, у вас быстрее копыта полетят!!!)) Welcone to RnD!!!

      3
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя > Дон-Батя 12 марта 2016, 09:06

      *Welcome))

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Дон-Батя 12 марта 2016, 09:47

      Зачем исправляешь,он же не понимает что ты написал))))

      0
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      Рейтинг: +124

      biber ru > Тяп-Ляп. 12 марта 2016, 10:52

      хвосты чешуйчатые

      -3
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