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    Энрике: «Тяжело представить, чтобы в Испании могла повториться история «Лестера»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своим мнением об успешном выступлении «Лестера» в этом сезоне.

    «Не знаю, может ли подобное произойти в Испании. Вряд ли все большие клубы одновременно проведут плохой сезон, я говорю о трех больших командах – «Атлетико», «Реале» и «Барселоне». Это может случиться, но представить такое тяжело.

    Непривычно видеть большие английские клубы вне высоких мест. Ситуация в АПЛ нетипична. Мы наблюдаем редкий случай, когда более сильные команды не участвуют в чемпионской гонке», – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2016 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 13 марта 2016, 22:06

      Если они более сильные пусть они докажут

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