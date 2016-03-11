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    Веркаутерен: «Мы были не хуже, но нужно забивать мяч за линию ворот»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» оценил действия своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ против «Кубани» (0:2).

    «Нужно бить не только в створ ворот, но и забивать мяч за линию ворот. Если посмотреть на шансы, которые были, развитие игры, мы не хуже были, но не забили. Мы это знаем на протяжении месяцев, и все это возвращается. Думаю, что это проблема качества и индивидуального уровня некоторых игроков.

    Думаю, проблема в качестве. Или есть эффективность в забивании, или ее нет. Это касается не только нападающих, но и защитников, и полузащитников, которые тоже должны забивать. Мы этого не делаем. Психологические проблемы возникают, когда не можешь забить, но уверенность тоже форсируется», – сказал Веркаутерен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 21:27
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