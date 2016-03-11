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    Пеллегрини: «У Туре проблемы с пяткой, и он играть не будет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча 30-го тура АПЛ против «Норвича».

    «У Яя Туре проблемы с пяткой, и он играть не будет. Посмотрим, улучшится ли его состояние на следующей неделе. Будет ли он играть против киевского «Динамо», я не знаю.

    Насри, Делф и Де Брюйне вернутся в строй после перерыва на матчи сборных», – сказал Пеллегрини.

    Матч «Норвич» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 15:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    11.03.2016 19:24
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