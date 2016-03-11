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    Венгер: «Травма Рэмзи оказалась серьезнее, чем я думал»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии полузащитника Аарона Рэмзи, получившего травму в повторном матче 1/8 финала Кубка Англии против «Халла» (4:0).

    «Я не думаю, что он выбыл до конца сезона. Клинические показатели довольно неплохи, и сейчас я бы предположил, что его не будет четыре недели. Травма оказалась несколько серьезнее, чем я думал вначале», – сказал Венгер.

    В нынешнем сезоне АПЛ Рэмзи сыграл 25 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 марта 2016, 22:45

      Как так можно? Идиотские травмы, у Рэмзи например одна и та же второй раз подряд. Как так?

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