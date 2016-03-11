Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес станет новым наставником «Ньюкасла»

    Испанец Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером «Ньюкасла». Как сообщает Canal+, английский клуб уже заключил соглашение со специалистом и планирует объявить о его назначении в ближайшее время. Отмечается, что помимо Бенитеса на пост наставника «сорок» также претендовали Дэвид Мойес и Брендан Роджерс.

    Напомним, что сегодня с должности главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов был уволен Стив Макларен. После 28 туров «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице английской Преьмер-лиги, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11