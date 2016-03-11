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    Динияр Билялетдинов: «Зенит» после поражения от «Бенфики» на каждый матч будет настраиваться запредельно»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры против «Зенита» в 20 туре российской Премьер-лиги.

    — Мы готовимся к серьезному матчу. «Зенит» проиграл дома «Бенфике», мы для них сейчас раздражитель. Кто сильнее, тот и победит. Мы едем туда, зная свою силу, зная силу «Зенита», с уважением к сопернику.

    — По матчу с «Бенфикой» удалось разглядеть какие-то слабые стороны в игре «Зенита»?

    — Трудно сказать. Конечно, у нас есть понимание, как нужно играть, но это наша внутрення информация.

    — «Зенит» с Халком и без Халка – это разные команды?

    — Наверное в какой-то степени разные, но у них практически два укомплектованных состава. Можно изменить стратегию в зависимости от того, будет играть тот или иной игрок. Но мы на это не смотрим. Любой игрок может сыграть по-разному.

    — Как поражение от «Бенфики» отразится на игре «Зенита»?

    — Думаю, они хотят повыше забраться в турнирной таблице в чемпионате, попасть в зону Лиги Чемпионов. На каждый матч они сейчас будут настраиваться запредельно, потому что рассчитывали пройти «Бенфику».

    Источник: ФК «Рубин»

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    11.03.2016 16:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 марта 2016, 17:32

      а он то откуда знает??? да и за чем настраиваться то??? всё давно проё...но!!!

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod > Nerlinger 11 марта 2016, 21:15

      Не все прое...но-есть еще шанс выиграть Кубок России!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 17:27

      Динияр разумен.

      -1
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      Рейтинг: +192

      LINED 11 марта 2016, 17:09

      Иначе у них будет как у Динамо в матче с Амкаром несколько лет назад "Сколько можно вы зае..."

      0
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