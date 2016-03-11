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    Гилерме: «Уже давно отчасти чувствую себя русским, постараюсь спеть гимн России»

    Вратарь московского «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к вызову в сборную России на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

    «Конечно, это огромная ответственность! Я постараюсь принести пользу сборной, отдам все мои силы. Для меня это большой шанс, большое событие. Я уже давно отчасти чувствую себя русским, потому хотел играть за сборную России. Сейчас наслаждаюсь моментом. Смогу ли я спеть гимн сборной России? Ну, по крайней мере, постараюсь, постараюсь… Еще подучу его!», - сказал Гилерме.

    Отметим, что Гилерме стал первым натурализованным футболистом в истории сборной России. Компанию ему в ближайшее время может составить Роман Нойштедтер, выступающий за «Шальке».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2016 16:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 марта 2016, 17:13

      Да надо тоже подучить))))

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      Рейтинг: +192

      LINED 11 марта 2016, 16:50

      Интересно он интервью давал на русском языке или на португальском?

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > LINED 11 марта 2016, 18:31

      на русском. он же русский и обязан говорить на русском языке

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