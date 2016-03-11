Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Возможно, самый тяжелый момент в моей тренерской карьере именно сейчас»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал понять, что поражение от ЦСКА (0:1) в 19 туре чемпионата России никак не изменило цели красно-белых на сезон.

    – Скорректированы ли цели на сезон после проигрыша ЦСКА?

    – Нет, цели не корректировались. Задача была провести оставшиеся 12 игр с желанием, не делить соперников на фаворитов и тех, кто в нижней части. Это стараюсь донести до ребят. Да, мы проиграли ЦСКА, 11 игр осталось. И мы не имеем права на осечку.

    – Принято считать, что быть главным тренером «Спартака» – большой психологический груз. Есть ли плюсы в такой работе?

    – Это огромная ответственность, вы правы. От «Спартака» всегда ждут побед, красивой игры. Прекрасно понимал, на что шел. Что касается плюсов, считаю, что если «Спартак» будет ярко играть, это, нескромно будет заметить, заслуга главного тренера. Надеюсь, весной баланс в нашей игре мы найдем.

    – Какой момент в вашей тренерской карьере был самым тяжелым?

    – Возможно, самый тяжелый момент в моей тренерской карьере именно сейчас. Можно по-всякому проиграть. Но то, как мы проиграли ЦСКА – это ощутимый удар. У нас и против «Урала» плохая игра была, и против «Анжи» сыграли неважно. Это оставило неприятный осадок. Приятные моменты тоже были. Это две игры против «Краснодара», с «Зенитом» была очень хорошая игра.

    – Когда вы работали в «Арсенале», ваша команда второй круг проводила лучше. С чем это связано?

    – Изменения перед весенней частью происходили, да. Это и тактические задумки, и приход новых игроков. И сейчас какие-то изменения есть. С другой стороны, я гну свою линию, несмотря на давление и прессинг со всех сторон. У меня есть свое понимание футбола.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 23:43

      Самый тяжелый момент будет позже!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 марта 2016, 14:51

      Ответ на поверхности находится... Надо развивать скоростные качества игроков и игры в целом..., активно делать кроссы, чем точнее и длиннее, тем лучше, а то привыкли ходить по полю и нелепые пасы раздавать...
      Вот откуда игру надо строить...Каждое поколение, должно быть лучше предыдущего, должна быть прогрессия, а получается, что мы сами сопротивляемся.. Раньше как играл, за счет быстрых и точных передач, забегания, стенка ... Барса переняла модель Спартака, вот какой футбол демонстрируют... И драл "РОМБ" всех подряд..., хотя игроки были не слабее нынешних...Делай выводы Дима, на ошибках учиться надо, а мы просто про них забываем...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 13:29

      посмотрим

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11