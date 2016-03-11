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    Скоулз: «МЮ» не нужна новая философия – старая хорошо работала 20 лет»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение манкунианцев в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Ливерпуля» (0:2).

    «Ливерпуль» знал, как ему играть, а что касается «Юнайтед», то я понятия не имею, что они собирались делать.

    «Манчестер Юнайтед» потратил 300 миллионов фунтов, они шестые в АПЛ и оказались в Лиге Европы. Они должны соревноваться с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией».

    «Манчестер Юнайтед» не нужна новая философия – на протяжении 20 лет у них была старая, и она хорошо работала», – сказал Скоулз.

    Источник: BBC

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    11.03.2016 01:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 марта 2016, 15:57

      полностью поддерживаю слова Скоулзи!!!Гиггза или его к рулю быстрее...заепал ван Гал

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 11 марта 2016, 11:45

      Неужели боссы МЮ до сих пор этого не поймут?! Только и слышно, тот, другой, третий не понимает философию..да блинский ёж!!! ЛВГ иди студентам философию впаривай..тут клуб с богатейшей историей гибнет на глазах!

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 11 марта 2016, 04:06

      Пол ты прав!!!

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