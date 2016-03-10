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    Вернблум: «Вспоминаю как какой-то кошмар те времена, когда я играл против Широкова»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопросы болельщиков и прокомментировал переход в армейский клуб Романа Широкова.

    – Слуцкий в случае чемпионства готов станцевать. На что ты готов ты?

    – Цена чемпионства очень высока. Я готов ко всему. Что скажете, то и сделаю. Но думаю, что буду наслаждаться зрелищем в исполнении нашего тренера.

    – Может, снова нарисуете ему шляпу на спине, ведь это была шляпа?

    – Да (смеется).

    – Прокомментируй переход в ЦСКА Романа Широкова.

    – Я абсолютно счастлив, потому что мне не придется против него играть, мы с ним будем в одной команде. Я вспоминаю просто как какой-то кошмар те времена, когда я играл против него. Ты пытаешься отобрать у него мяч, идешь в единоборство с ним, и если даже тебе это удается, то ты это делаешь ценой желтой карточки.

    То же самое, кстати, было с Романом Еременко. Так что я вдвойне счастлив после того, как Широков перешел в нашу команду.

    – ЦСКА – армейский клуб. С какой боевой единицей ты ассоциируешь себя?

    – Думаю, такого в армии нет. Дикарь, убийца, который всегда на переднем плане и всегда идет в бой (смеется).

    – В Швеции более популярны зимние виды спорта. Почему вы не стали хоккейным тафгаем?

    – Я очень люблю хоккей, смотрю его чаще, чем футбол, три-четыре раза в неделю. Я фанат «Филадельфии». Футбол – моя работа и страсть, но предпочитаю со стороны смотреть на хоккей. Это одна из самых больших ошибок моих родителей, которые не отвели меня во время на хоккей. Сейчас бы играл где-нибудь за океаном в команде с Овечкиным (смеется), – сказал Вернблум.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.03.2016 21:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 22:55

      Почему это существо до сих пор не в Тереке?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 > Aztec58 10 марта 2016, 23:03

      Во первых верблум это человек!!! А не в Тереке он потому что он игрок ЦСКА!!! Уверен что верблуб если и уйдёт,хотя это верят ли, то только в Европу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Aztec58 11 марта 2016, 00:58

      Зачастил в армейские темы...
      Что, в СпаМе все так уныло, что даже про армейцев приятнее писать стало? :)

      0
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      Рейтинг: +16

      n1981 10 марта 2016, 22:12

      Молодец Понтус!Постоянно юморит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 марта 2016, 21:59

      Позитивный парень

      1
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