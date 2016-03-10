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    Аленичев: «У нас небольшой выбор центральных полузащитников»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев перед матчем с «Амкаром» в 20-м туре РФПЛ пожаловался на небольшой выбор в линии полузащиты красно-белых.

    «У нас небольшой выбор центральных полузащитников. Практически всегда играют Ромуло и Глушаков. Есть проблемы в обороне, я этого не скрываю. Мы пропускали и на сборах. Согласен, что нужно сделать больше акцент на атаку. Но лететь шашки наголо тоже не стоит, потому что соперники нас хорошо изучили и знают нашу манеру.

    Нужно держать некий баланс между обороной и нападением. Стараюсь приучить команду к атакующему футболу. Не всегда получается играть так, как хотелось бы мне. У Кирилла Комбарова легкое повреждение, он восстанавливается. Завтра играть со «Спартаком-2» он не будет, но он заявлен за эту команду», — сказал наставник.

    Напомним, что встреча «Спартак» - «Амкар» пройдет 12 марта. Начало матча в 17:00.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2016 12:06
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