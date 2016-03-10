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    Ловчев: «Сезон провален, время Виллаш-Боаша закончилось»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев остался разочарован результатом ответного матча 1/8 финала ЛЧ между «Зенитом» и «Бенфикой» (1:2).

    «Надо смотреть правде в глаза: сезон провален. Потому что в Лиге чемпионов упущен уникальный шанс, в чемпионате страны отставание от первого места составляет 9 очков, серебро будет взять крайне тяжело. Боаш хорошо поработал прошлой осенью в Лиге чемпионов, но его время объективно закончилось уже сейчас.

    У «Зенита» сейчас, возможно, лучший состав в истории клуба – есть несколько звезд даже по европейским меркам: Халк, Гарай, Витсель, будет спрос и на Дзюбу. Но результат, которого добился Виллаш-Боаш, не стоит затраченных на команду денег, он несоразмерен затратам на футболистов.

    Футболисты собраны дорогие, а 1/8 финала Лиги чемпионов и, если называть вещи своими именами, позор в чемпионате страны – это явно не то, на что рассчитывал клуб. «Зенит» собрал сильных европейцев и забрал самых сильных футболистов из чемпионата России. И на выходе – почти ничего. Время Боаша в России закончилось», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.03.2016 11:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +177

      miklos 10 марта 2016, 20:51

      давно ли выход русского клуба в 1/8 лч стал провалом?
      "время боаша закончилось". ну да. тренера, при котором русские парни - шатов, смольников, дзюба - так круто прогрессировали. кокорин стал бы следующим.
      но правильно, убирайте боаша, надо поставить черчесова. чтоб следующий раз несомненным успехом показался выход в 4кв.раунд лч. не говоря уж о групповом этапе.

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 марта 2016, 16:41

      он прав

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 марта 2016, 16:28

      Как задолбали старые маразматики. Ну проиграли, кони вон вообще позорища, не говоря уже об остальных. Деньги? Чужие всегда считать легко. Боаш? Средненький менеджер, не более. Если уйдут Халк и прочие дорогостоящие- на их место придут другие. Лучший состав в истории клуба? Посмотрите на Лестер или Бердыевские проекты, на команды Хиддинка. Обосрались в очередной раз? Да! Обидно? Да! Кароч, верим в команду!

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:29

      Маленькая лошадка...)))

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:29

      Мы за С.Б. СЕМАКА!!!!!

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:28

      Только хапуют бабло....суки, отрубить вам руки и по магистрали голышем пустить, чтобы народ видел, кто эти скоты безрукие!!!!

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:27

      Ну чего ерепениться.... Нужен Семак главным тренером.... Сережа, сделай что-нибудь, возьми вожжи в свои руки... Но знаю, что не дадут....педики из Газпрома...

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 14:24

      Ловчев: «Сезон провален, время газпроекта закончилось»)))))
      ************
      ***
      будет спрос на дзюбу)))) аха-ха
      этому бревну летом 28 будет, а он так и не научился играть в футбол))))

      -2
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 10 марта 2016, 14:14

      Перефразирую известную фразу - Зенит умер! Да здравствует Зенит!

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Kollljan 10 марта 2016, 14:16

      Перефразируя известную фразу - Помёр Зенит, ну и х.. с ним!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > GM 10 марта 2016, 14:24

      Зина сдохла...

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2016, 12:26

      ну даже если бы Зенит прошел в 1/4 ну а уж там то точно вылетел бы тогда Ловчев сказал бы сезон не провален что ли а по мне так сезон уже давно провален уже после того как тренер заявил что сваливает и на все наплевать как ему так и руководству клуба а теперь еще и игрокам просто делают вид что всем все не безразлично АВБ развалил Челси Тоттенхем теперь Зенит и теперь года три а может больше придется все заново авыстраивать и я не уверен что это сделает Пеллигринни

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