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  • Симонян: «Блаттер – выдающийся специалист. В его вину не верю»

Симонян: «Блаттер – выдающийся специалист. В его вину не верю»

10 марта 2016, 10:25

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал достижения бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера, выгнанного после коррупционного скандала.

«Блаттер — профессионал самого высокого уровня. Он долгое время был генеральным секретарем ФИФА при прежнем президенте ФИФА Жоао Авеланже. Поэтому, когда Авеланж ушел с поста, организацию закономерно возглавил Блаттер. Под его руководством мировой футбол сделал шаг вперед. У него демократический стиль правления и такой же характер.

Восторгу не было предела, когда 2 декабря 2010 года Блаттер поднял табличку с названием нашей страны и мы поняли, что примем чемпионат мира 2018 года. И это произошло, несмотря на давление США и Великобритании. Он останется в памяти мирового футбола как выдающийся специалист.

От общения с Йозефом у меня остались только самые приятные воспоминания. Когда было столетие российского футбола в 2012 году, он мне подарил часы. Я эти часы ношу уже очень долго, и они отменно работают. Позже мы с ним встретились в Санкт-Петербурге. Он попросил снять часы и отдать ему. Чуть позже Блаттер вернул мне подведенные и почищенные часы со словами, что вспомнил время, когда был часовым мастером. И каждый раз, когда я смотрю на эти часы, вспоминаю его. Каждая наша встреча не обходится без объятий и теплых разговоров. Это удивительный человек, который оставил след в истории футбола. Я был крайне огорчен, когда произошел коррупционный скандал. В его вину я не верю», - сказал Симонян.

Источник: ТАСС
Россия Блаттер Зепп
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