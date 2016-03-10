Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Сегодня пройдут матчи 1/8 финала Лиги Европы. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры четверга. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

21:00 «Базель» - «Севилья»

21:00 «Фенербахче» - «Брага»

21:00 «Шахтер» - «Андерлехт»

23:05 «Атлетик» - «Валенсия»

23:05 «Вильярреал» - «Байер»

23:05 «Спарта» - «Лацио»