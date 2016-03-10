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    Мельников: «Резервистов «Бенфики» были обязаны переиграть»

    Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что «Бенфику» надо было обыгрывать.

    «Бенфика» - это действительно был наиболее слабый клуб из всех возможных вариантов. Да еще и с проблемами в обороне. Тем более из-за дисквалификации не смогли сыграть на «Петровском» несколько футболистов, основной вратарь Жулио Сезар не прилетел. Потери более весомые, чем у «Зенита», тоже пострадавшего из-за дисквалификаций. Дзюба, Шатов и Халк должны были переигрывать футболистов резервного состава «Бенфики», - сказал специалист.

    Напомним, что подопечные Андре Виллаша-Боаша в ответном матче 1/8 финала ЛЧ проиграли «Бенфике» со счетом 1:2.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.03.2016 10:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Milan Nalchik 10 марта 2016, 16:28

      Надо им чуток поменьше платить,посадить на бонусы от побед-ещё как забегают

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2016, 13:21

      Так оно и есть, если не такого соперника обыгрывать, то тогда какого надо было соперника еще получить на стадии 18 ЛЧ.
      Зениту как Газпром стал спонсором УЕФА, очень "везет" с жеребьевкой и это глупо отрицать.
      Зачем тогда тратить деньги на этих дорогих легионеров, которые все равно не могут принести результат, а для российского чемпионата и так уже все самые дорогие паспортисты скуплены.

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 марта 2016, 11:21

      Теперь витсель уйдет летом возможно с халком,на место ломбертса пора нового защитника,нету продавать срочно,кришито тоже уйдет

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 10:42

      Согласен!Лажанули...жаль(

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