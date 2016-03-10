Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррагер: «Молюсь, чтобы китайцы подписали Балотелли»

    Футбольный аналитик и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает нападающего Марио Балотелли худшим приобретением клуба.

    «До сих пор не верю, что мы подписали Балотелли. Когда о нем заходит разговор, все только говорят о чудачествах за пределами поля. Да хоть на поле, мне все равно; дело в том, что все твердят о его таланте, но я не припомню ни одной хорошей игры.

    Молюсь, чтобы кто-нибудь из китайской Супер-лиги его приобрел. Не думаю, что в АПЛ он кому-то нужен», - сказал Каррагер.

    Другими провальными трансферами для него стали покупки Эль Хаджа Диуфа и Альберто Аквилани.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2016 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11