Инс: «Игроки слишком дружелюбны – где все эмоции?»

Раньше футболисты играли в футбол ради удовольствия,а теперь ради денег.Сейчас в мире интересны лишь деньги,прошло то время,когда человеческие качества были в почете,теперь богатый,значит почетаемый,уважаемый,а если нет у тебя большего кошелька,ты говно!
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс посетовал на отсутствие страстей, которые раньше сопровождали дерби.
«Посмотрите на команды – больше нет конфликтов. Нет такого, чтобы вы подумали: «Это будет круто, не могу дождаться».
Вспомним те времена. Я, Кин, Джеррард – между нами были эмоции, мы знали, что будут подкаты и стычки.
Теперь? Кажется, нет даже антипатий между футболистами. Раньше игроки «Ливерпуля» и «МЮ» очевидно друг друга недолюбливали. Не было ни рукопожатий, ни разговоров. Молодым не понять этого», - сказал Инс.