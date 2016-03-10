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    Инс: «Игроки слишком дружелюбны – где все эмоции?»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс посетовал на отсутствие страстей, которые раньше сопровождали дерби.

    «Посмотрите на команды – больше нет конфликтов. Нет такого, чтобы вы подумали: «Это будет круто, не могу дождаться».

    Вспомним те времена. Я, Кин, Джеррард – между нами были эмоции, мы знали, что будут подкаты и стычки.

    Теперь? Кажется, нет даже антипатий между футболистами. Раньше игроки «Ливерпуля» и «МЮ» очевидно друг друга недолюбливали. Не было ни рукопожатий, ни разговоров. Молодым не понять этого», - сказал Инс.

    Источник: Setanta

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    10.03.2016 06:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 марта 2016, 10:07

      Раньше футболисты играли в футбол ради удовольствия,а теперь ради денег.Сейчас в мире интересны лишь деньги,прошло то время,когда человеческие качества были в почете,теперь богатый,значит почетаемый,уважаемый,а если нет у тебя большего кошелька,ты говно!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > джон базелон 10 марта 2016, 10:58

      Футбольный капитализм...

      -1
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