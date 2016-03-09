Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Спартак» проиграл дерби вчистую и при полном отсутствии даже намека на игру»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил поддержку главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву.

    «Все мы прекрасно понимаем – когда человек приходит тренером в «Спартак», все в конечном итоге зависит от одного самого важного фактора. И имя ему – результат. Да, уровень давления на Аленичева и уровень его ответственности за происходящее сейчас просто запределен. С другой стороны, он ведь прекрасно понимал, на что шел. Как, впрочем, и все те, кто был до него. Тренерская чехарда в «Спартаке» – явление слишком привычное, чтобы еще раз это обсуждать. А значит, мы должны вернуться к истокам и вспомнить, какая задача стояла перед «Спартаком» на сезон.

    Попадание в четверку? Это задача, на мой взгляд, скажем так, официально задекларированная для прессы и общественности. Кто персонально эту задачу ставил? Думаю, мы вряд ли узнаем… В любом случае, это жизнь тренера, в которой все определяет результат – и относиться к этому нужно как к данности. Думаю, не стоит посыпать голову пеплом.

    Да, дерби проиграно вчистую и при полном отсутствии даже намека на игру, но уже в субботу «Спартаку» предстоит новая схватка – с «Амкаром» – и думать красно-белым нужно сейчас только о ней. Встряхнет ли Аленичева это поражение или же, напротив, нагнетание атмосферы пригвоздит его? Я не стал бы так уж персонализировать его персону во всей этой шумихе по одной-единственной причине – на поле играет не главный тренер, а команда. И спросить с нее сейчас, как мне кажется, самое время», - сказал Мостовой.

    Напомним, что «Спартак» уступил ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2016 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100619

      zigbert 10 марта 2016, 12:46

      Не показали характера.При плохой игре обоих команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 10 марта 2016, 10:47

      Мужики ну о чем Вы: пенальти, офсайд и т.п. проиграли по всем статьям. По мне так лучше, чем вымученная незаслуженная ничья. Я даже боялся перед игрой, что наших прорвет и на морально-волевых одержат какую-нибудь победку, а затем сольют всю весну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 9 марта 2016, 22:15

      Мяч попал в руку, которая являлась опорой и он не мог ее просто так убрать, в данном случае это не игра рукой, и посмотри внимательно повтор этого момента, четко видно что мяч попал не в руку, а в плече

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 марта 2016, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И во вторых почему не дали пенальти за игру рукой Щенникова???? Вот так вот кони и выигрывают свои игры.А потом позорят Россию в Европе.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 > Диктор 10 марта 2016, 09:45

      В программе Свисток: Ни офсайда, ни пенальти не увидели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал свою оценку эпизоду с голом ЦСКА в ворота «Спартака» в рамках 19-го тура РФПЛ.
      «Эпизоду с голом ЦСКА в ворота «Спартака» дважды предшествовал офсайд. При первой передаче слева направо и при обратном пасе. В этих игровых эпизодах, предшествовавших взятию ворот, нужно было фиксировать положение вне игры. Раз офсайд, то гол засчитан ошибочно», — сказал Хусаинов.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11