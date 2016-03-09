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    Вернблум: «Должны быть заряжены на победу в матче с «Ростовом»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о том, какими выдались для его команды первые матчи во второй части сезона, а также прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом».

    – Вы с удовольствием вспоминаете воскресную игру со «Спартаком»?

    – Выйти победителем из столь принципиального противостояния всегда приятно. По-моему, ЦСКА доминировал с первой до последней минуты. Получилось все, кроме одного: завершить матч с большим преимуществом в счете. По такой игре, безусловно, мы заслуживали забить еще.

    – В конце матча со «Спартаком» вы эмоционально выговаривали Ткачеву. Что там произошло?

    – Я всегда полностью отдаюсь игре, а в последнюю пятиминутку и вовсе становлюсь неуправляемым. Возможно, я был не очень справедлив к Ткачеву. Но дело лишь в том, что я безумно хотел выиграть!

    Ведем с минимальным преимуществом, идет такой матч, нельзя давать соперникам ни малейшего шанса что-то изменить! В команде все уже привыкли к моему стилю поведения. Парни знают, каков я, понимают, что по-другому не умею.

    – «Ростов», ваш ближайший соперник, идет на втором месте. Для многих это стало сюрпризом.

    – А я не удивлен. Во-первых, российская лига вообще непредсказуема. Здесь за титул вполне могут бороться 6-7 клубов, они близки по уровню. Во-вторых, с момента моего появления в ЦСКА не могу припомнить ни одной легкой игры с «Ростовом». Они всегда доставляли сложности.

    В том году «Ростов» шел в нижней части таблицы, но игра в последнем туре получилась очень тяжелой. Этот соперник по праву входит в обойму из 6-7 команд, борющихся за лидерство.

    – Есть мнение, что матч с «Ростовом» будет сложнее игры против «Спартака».

    – Вполне возможно. Накал страстей точно будет не меньшим. Прекрасно понимаем, какая игра нам предстоит. Должны быть заряжены на победу так же, как перед дерби.

    Источник: Бобсоккер

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    09.03.2016 15:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:36

      Заряжать надо судейку и тех которые с флажками тоже. Чтоб как со Спартаком офсайды делили на ваши и нужные, ага.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Aztec58 9 марта 2016, 22:08

      Тебе - к врачу....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 марта 2016, 18:39

      Ничего личного, но надеюсь Вас огорчат на Дону и борьба за чемпионство обострится до предела.

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 9 марта 2016, 16:46

      Веоблюд,давай досвиданья!

      -2
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      Рейтинг: +1481

      GM > Тяп-Ляп. 9 марта 2016, 17:10

      Тихо сам с собою? И русский язык не родной?

      4
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