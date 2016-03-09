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КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Спартака» в матче с ЦСКА

9 марта 2016, 11:39
6

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на заседании КДК 10-го марта.

«В повестку заседания КДК включены вопросы по четырем матчам. В матче ЦСКА«Спартак» – использование и бросание пиротехники, скандирование и вывешивание несогласованного баннера болельщиками ЦСКА; использование пиротехники, скандирование и несогласованный баннер и еще один баннер оскорбительного содержания, вывешенный болельщиками «Спартака».

В матче «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим использование болельщиками питерцев пиротехники. В матче «Рубин» — «Кубань» главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. Также в матче «Крылья Советов» — «Ростов» болельщики самарцев скандировали, использовали пиротехнику, а в конце встречи на поле выбежали четыре болельщика «Крыльев», - сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Комментарии (6)
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FanatSerj
1457517060
Также в матче «Крылья Советов» — «Ростов» - не врите я смотрел матч, там не было болельщиков )))
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REDWHITE_
1457517159
не оскорбить коня, себя не уважать) ходят всякие толики, гадят везде))
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Psih86
1457525826
Все кто смотрит дерби не первый раз,ни важно на стадионе или дома по ящику....Все знают что Еб.ть спартак это уже давно не оскарбления!!!
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SHIKARDOS
1457534140
Просветите хоть, что за баннер, люди добрые?)
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