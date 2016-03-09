КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Спартака» в матче с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на заседании КДК 10-го марта.

«В повестку заседания КДК включены вопросы по четырем матчам. В матче ЦСКА – «Спартак» – использование и бросание пиротехники, скандирование и вывешивание несогласованного баннера болельщиками ЦСКА; использование пиротехники, скандирование и несогласованный баннер и еще один баннер оскорбительного содержания, вывешенный болельщиками «Спартака».



В матче «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим использование болельщиками питерцев пиротехники. В матче «Рубин» — «Кубань» главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. Также в матче «Крылья Советов» — «Ростов» болельщики самарцев скандировали, использовали пиротехнику, а в конце встречи на поле выбежали четыре болельщика «Крыльев», - сказал Григорьянц.