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    КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Спартака» в матче с ЦСКА

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на заседании КДК 10-го марта.

    «В повестку заседания КДК включены вопросы по четырем матчам. В матче ЦСКА«Спартак» – использование и бросание пиротехники, скандирование и вывешивание несогласованного баннера болельщиками ЦСКА; использование пиротехники, скандирование и несогласованный баннер и еще один баннер оскорбительного содержания, вывешенный болельщиками «Спартака».

    В матче «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим использование болельщиками питерцев пиротехники. В матче «Рубин» — «Кубань» главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. Также в матче «Крылья Советов» — «Ростов» болельщики самарцев скандировали, использовали пиротехнику, а в конце встречи на поле выбежали четыре болельщика «Крыльев», - сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2016 11:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 9 марта 2016, 17:35

      Просветите хоть, что за баннер, люди добрые?)

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 9 марта 2016, 15:17

      Все кто смотрит дерби не первый раз,ни важно на стадионе или дома по ящику....Все знают что Еб.ть спартак это уже давно не оскарбления!!!

      1
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      Рейтинг: +1152

      ВасяК > Psih86 9 марта 2016, 15:53

      Чмошник ты!!!

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 марта 2016, 14:35

      Забавно, когда во время матча на один из пабликов ЦСКА зашел фанат Спартака и написал "Ваши болельщики как дети" и сразу после этого пошли и банеры, и кричалки оскорбительные со стороны болельщиков Спартака.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не оскорбить коня, себя не уважать)
      ходят всякие толики, гадят везде))

      -6
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:13

      Уже из школы пришел, карапуз? И сразу комменты строчить. Молодец, хороший поросенок растет на мясокомбинате :)

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 марта 2016, 12:51

      Также в матче «Крылья Советов» — «Ростов» - не врите я смотрел матч, там не было болельщиков )))

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