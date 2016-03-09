Чемпионшип. «Бернли» одолел «Фулхэм» и другие результаты

В матче 36-го тура Чемпионшипа «Бернли» обыграл «Фулхэм» со счетом 3:2. У победителей отличились Сэв Вокс, сделавший дубль, и Андре Грей. За «Фулхэм» забивали Росс МакКормак и Мусса Дембеле.

В других встречах тура «Блэкберн» обыграл «Бирмингем», «Брайтон» и «Шеффилд Уэнсдэй» голов не забили, «Вулверхэмптон» и «Бристоль Сити» сыграли вничью, «Кардифф» проиграл «Лидсу», «КПР» переиграл «Дерби», «Ноттингем» оказался сильнее «Престона», «Ротерхэм» взял верх над «Мидлсбро», «Хаддерсфилд» одержал победу над «Редингом», «Чарльтон» и «Милтон» поделили очки, «Болтон» и «Ипсвич» разошлись миром.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 36-й тур

Блэкберн – Бирмингем – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уотт, 20; 2:0 – Грехэм, 23.

Брайтон – Шеффилд Уэнсдэй – 0:0 (0:0)

Вулверхэмптон – Бристоль Сити – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бирн, 47; 1:1 – Флинт, 77; 2:1 – Доэрти, 90.

Кардифф – Лидс – 0:0 (0:0)

Голы: 0:1 – Дукара, 38; 0:2 – Антенуччи, 90.

Удаление: Фабио, 64.

КПР – Дерби – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Шери, 24; 2:0 – Ангелла, 86.

Ноттингем – Престон – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оливейра, 37.

Ротерхэм – Мидлсбро – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фреклингтон, 88.

Удаление: Хэлфорд, 89.

Фулхэм – Бернли – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Вокс, 9; 1:1 – МакКормак, 17; 2:1 – Дембеле, 22; 2:2 – Вокс (с пенальти), 49; 2:3 – Грей, 61.

Хаддерсфилд – Рединг – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Уэллс, 51; 2:0 – Патерсон, 61; 3:0 – Бояй, 87; 3:1 – Джон, 90.

Чарльтон – Милтон – 0:0 (0:0)

Болтон – Ипсвич – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бру, 24; 0:2 – Берра, 72; 1:2 – Уилсон, 73; 2:2 – Добби (с пенальти), 90.

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