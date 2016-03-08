Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стогниенко: «После матча «Ростова» с ЦСКА многое в РФПЛ может быть ясно»

    Футбольный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что после матча 20-го тура РФПЛ между «Ростовом» и ЦСКА многое в чемпионате России может быть решено. Отметим, что армейцы возглавляют первенство, донская команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера на три очка.

    Уже в следующем туре, 12-го марта, состоится встреча лидеров, «Ростов» ЦСКА.

    Если ЦСКА выиграет – а это возможно, если армейцы покажут футбол неплохого уровня и газон будет не такой, как в Химках, нужно все-таки, чтобы мяч по нему катился – то многое в чемпионате может уже быть ясно. Отрыв от «Зенита» уже почти десять очков, от «Ростова» будет шесть не очень представляю, кто может состязаться. Все очень не стабильны. Теоретически мог бы «Зенит», но совершенно не понятно, в каком он состоянии, потому что с «Краснодаром» петербуржцы играли плохо.

    Источник: Footballreview.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 10 марта 2016, 01:48

      Порядок должен бить класс, которого у ЦСКА нет. Глядя на дерби кони ничего не стоят. Все будет зависеть от заряженности Сельмаша и качества выполнения установок КББ, он всегда находил оружие проти Вагнера, Велика, Хульков и прочих. Думаю Ростов способен надавать Калачей. Да будет справедлив судья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 марта 2016, 17:42

      Вопрос:В чьи ворота Безбородов назначит пенальти?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 8 марта 2016, 12:45

      Чего вы тут несете, эксперты раскладушек?! Вспомните матч в Химках. Ростов открыл счет, а кони отскочили тогда чудом после откровенного нарушения Вернблума. Так что на Олимпе будет бой 100%. Ростов там не проигрывает. И как раз коням, там будет намного сложнее взять очки, чем сельмашам потерять.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > taben 8 марта 2016, 14:08

      Ростов всегда играл дома сильно, еще со времен Ростсельмага и СКА.
      Просто стогниенко еще прыщавый мальчишка, который не знает истории советского футбола.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > REDWHITE_ 8 марта 2016, 14:11

      Ростседьмашаша и СКА(Ростов)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > REDWHITE_ 8 марта 2016, 14:11

      ))))Ростсельмаша

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 марта 2016, 12:43

      Если Слуцкий покажет хоть что то на Европе,его заберут в сборную,т.к.домашний чм. И останется новый тренер со старыми футболистами ,без Мусы.И всё.Конец ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 8 марта 2016, 11:41

      После такого длинного перерыва все начинают сначала. И никто не знает кто сильнее, а кто нет. Всё станет ясно после 5 - 6 туров. И вот тогда можно говорить - кто первый, а кто второй.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 8 марта 2016, 11:27

      ЦСКА-Чемпион!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 09:31

      1. кони(Химки)
      2. Ростов
      3. Краснодар
      4. Спартак
      5. Терек
      6. газпроект(Удельный парк)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11