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    Бубнов: «Динамо» достигло своего потолка»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 19-го тура РФПЛ, в котором «Урал» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1.

    «В очередной раз «Динамо» продемонстрировало неумение удерживать победный счет. Сколько уже таких матчей было в этом сезоне, когда команда забивала первой, но затем пропускала и играла вничью, либо вообще проигрывала. Почему это происходит? Боятся пропустить, прижимаются к воротам, дергаются. И в итоге допускают ошибку.

    Стоит сказать, что Кобелев перестроил игру команды после провала в Перми. Убрал с поля Денисова и Дьякова. Очевидно, стало получше, да и в желании команде не откажешь. Почему убрал Игоря? Похоже, отголоски конфликта не прошли даром, он не доверяет ему. Да и новичок Драгун очень неплохо вписался.

    «Динамо» достигло своего потолка – и должно остаться на этой позиции плюс минус одно место», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.03.2016 09:10
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +838

      sined1951 8 марта 2016, 22:07

      С такой игрой Динамо точно вылетит. С Уралом им повезло, потому что Урал явно играл на ничью. Вот с Тереком им ловить уже будет нечего. Я, к сожалению, не "каркаю", но что поделать если команда выглядит беспомощной при высоком прессинге соперника. Создается впечатление, что еще одну московскую команду хотят "слить" в ФНЛ. И причины есть. У команды осталось очень мало болельщиков. При таком посещении матчей она никогда не будет рентабельной, что в современных условиях очень важно. Похоже, что через 5 лет в столице вообще останется только 2 клуба в высшей лиге-Спартак и ЦСКА. Следом за Динамо по тем же причинам "сольют" и Локомотив. Интересно по этому поводу узнать мнение других болельщиков, особенно москвичей.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 8 марта 2016, 12:00

      А что еще можно было ждать от команды,в которой идет обновление состава? Результат для гостевой встречи приемлемый,а уверенность и опыт начнут приходить с каждой следующей игрой,а Денисов и Дьяков еще покажут свои лучшие способности!

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