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    После матча между «Уралом» и «Динамо» было задержано четыре болельщика

    После матча 19-го тура РФПЛ, в котором встречались «Урал» и «Динамо» (1:1), сотрудниками полиции было задержано четыре болельщика. Все они нарушили правила поведения на стадионе «СКБ-Банк Арена» и будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба свердловской полиции.

    «Сотрудниками полиции в дежурную часть были доставлены четыре болельщика. В настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – говорится в источнике.

    Источник: ТАСС

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    08.03.2016 07:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 8 марта 2016, 08:58

      динамовские попали))

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Zenit_EKB_88 8 марта 2016, 11:38

      Да не обязательно, главное что бороться начали.

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