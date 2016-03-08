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    Бубнов: «ЦСКА на 80% уже чемпион»

    Экс-футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, за счет чего, по его мнению, ЦСКА смог добиться победы над красно-белыми в матче 19-го тура РФПЛ. Также он отметил, что вопрос о чемпионстве армейцев практически решен.

    «Следующая игра у ЦСКА в Ростове. Если они ее выиграют, то можно говорить о чемпионстве ЦСКА. Сейчас же оно оформлено процентов на 80.

    Серьезное преимущество ЦСКА перед «Спартаком» – линия обороны и опорная зона у армейцев сильнее, чем у красно-белых. Из-за того, что у «Спартака» проблемы в средней линии, группа атаки команды оказалась отрезана. Более того, из-за позднего приобретения Мельгарехо она не так хорошо сыграна. Парагваец появился только на последнем сборе, поэтому находится не в лучшем состоянии.

    Организация игры в атаке выглядела просто чудовищно. «Спартак» за всю игру не создал ни одного момента», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    08.03.2016 00:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 марта 2016, 03:48

      А Ростов, судя по всему - на 20%

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 08:57

      Санек поменял вектор))
      Обычно он зениту лижет)

      0
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 8 марта 2016, 07:31

      Держи карман шире:)

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