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    Бюджет «Урала» в нынешнем сезоне составляет один миллиард

    Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о бюджете «Урала» в нынешнем сезоне и задачах, который стоят перед клубом.

    «Бюджет нашего клуба на этот сезон составляет один миллиард рублей. Если говорить о следующем сезоне, то бюджет будет примерно такой же, ничего не потеряет. «Урал» обречен уверенно выступать. Есть задача побороться за еврокубки. Но все должно быть постепенно, только входим во вкус», – отметил Рапопорт.

    На данный момент «Урал» набрал в РФПЛ 27 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2016 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 марта 2016, 20:29

      "Урал» обречен уверенно выступать. "....думаю так можно говорить про Барселону,может быть Баварию,но не клуб из столицы Урала)) P.S. Хотя,я им симпатизирую и желаю, конечно, удачи!

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