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    Грушевский: «Ростов» – случайная команда. Она не может всерьез претендовать на призы»

    Известный актер и юморист Михаил Грушевский поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент донской клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Конечно, если быть объективным, нужно брать во внимание «Ростов» с учетом турнирной ситуации на данный момент и чемпионского прошлого Курбана Бердыева, который приводил «Рубин» к золотым медалям. Но я не могу это сделать. Для меня ростовчане – случайная команда. Она не может всерьез претендовать даже на призы, по моему мнению. На данный момент – это чудо нынешнего сезона и удивительная команда, которая каким-то образом наскребает очки.

    Конечно, Бердыев ставит качественную игру своим ребятам, «пляшет от печки», где-то им везет, если вспомнить, что «Крылья Советов» не забили им пенальти. «Ростов» – какой-то сказочный герой, и я настаиваю на том, что этот клуб временно находится на второй строчке», – сказал Грушевский.

    Источник: Eurofootball

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    07.03.2016 17:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 10 марта 2016, 01:40

      Спетросянил случайный актеришка. Сам в своем деле не особо стоящий, а в футболе подавно.

      0
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      Рейтинг: +92

      taben 8 марта 2016, 12:31

      Юмористам свойственно недооценивать героев.

      0
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      Рейтинг: +16

      ПинКот 8 марта 2016, 06:52

      Ну да,Бердыев два раза случайно взял чемпионство с Рубином,ну случайно обыгрывал Барсу,Челси,Атлетико,а скоро Ростов с Бердыевым попросит ЦСКА с первого места.Случайно.

      2
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 7 марта 2016, 22:49

      Ленин актуален... каждая кухарка может управлять государством...
      Бомбардиру делать больше нечего как юмористам давать слово

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > МасСуд 8 марта 2016, 12:49

      Почему нет? Если охранника поставили губернатором Тульской области)))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 марта 2016, 22:22

      Правильно! На втором месте временно! После 20-го тура будут на первом (когда " армейцев "сделают"!).

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 марта 2016, 21:59

      На одном везении идти вторыми-это просто анти-юморное утверждение! И потом в футболе везет всегда сильнейшим!

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 7 марта 2016, 20:56

      На мой взгляд что Ростов,что английский Лестер команды выскочки,у них нет задела чтобы остаться на вершине не один год,в следующем году их и рядом с пятеркой,а то и десяткой рядом не будет!!!

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      Рейтинг: +92

      taben > Psih86 8 марта 2016, 12:36

      А у кого задел? у коней что ли?! Слуцкого кикнут в сборную и конюшня посыпется к динамикам. У лохомотов?! без форварда они сольются еще раньше коней)))) Зенит?! с тренером-истериком вратарем не-ноером и с бревном в атаке претендовать на что-то вряд ли может. Краснодар? Может быть. Если их предварительно на каторгу отправить в Магниты, а то уж больно зажрались. Спартак? Этот чемпион уже не торт. А Ростов может.. просто вопреки. Еще и показать себя в Лиге чемпов достойно, а не как дныри-кони и раки-бомжи.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2016, 20:27

      Грушевский юморной чувак поэтому так и говорит в АПЛ тоже мало кто верил что до сих пор Лестер будет на первом месте да и сейчас мало кто верит что они все таки выиграют первенство но все болеют за них так же и я болею за Ростов пусть не первое то второе обязаны брать

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Garrincha58 7 марта 2016, 22:26

      Зато букмекеры верят! И боятся чемпионства Лестера!

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 7 марта 2016, 20:12

      "Известный актер и юморист"... ты рассуждай о том, в чем разбираешься - о театре и спектаклях. Я думаю, если бы Бердыев стал анализировать его актерские данные и возможности, М.Г. на г. изошел бы. У нас по-прежнему каждая кухарка мечтает управлять государством.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 марта 2016, 19:03

      Если Ростов станет призёром по итогам сезона, Грушевский скажет: Этот клуб случайно стал чемпионом,просто повезло!!!Конечно при Бердыеве они играли качественно,но им повезло! Их чемпионство временно!!Я уверен в этом!!! ахахахаххах))

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