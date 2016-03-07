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    Рейнгольд: «Чтобы нормально играть, «Спартаку» нужно научиться нормально прощаться с людьми»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника армейцев Романа Широкова. Напомним, в стан красно-синих Широков перешел в качестве свободного агента сразу после того, как разорвал контракт со «Спартаком».

    «Не хочу его хвалить, но он капитан сборной России, а «Спартак» от него отстранился. У Слуцкого он будет ведущим игроком, а «Спартаку», чтобы научиться играть в нормальный футбол, нужно научиться сначала нормально прощаться с людьми. Все, кто уходят из клуба – уходят со скандалом. Те же Аленичев, Титов, Калиниченко, Тихонов, Дзюба... Это уже новая спартаковская традиция. Клуб должен быть родным домом для игрока команды, а вместо этого интриги, скандалы... В футболе мелочей не бывает», – отметил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.03.2016 15:01
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Altayvovan 7 марта 2016, 17:11

      ща еще и этого ветерана кинут за такой базар!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 марта 2016, 16:13

      Прав на 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 марта 2016, 16:09

      Спартак это красивое слово))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 15:47

      Вот тут солидарен,что что а спартаку не дано)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:37

      Бесполезно.
      -
      Чинить Спартак - это как полировать сгнившее изнутри бревно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 марта 2016, 15:21

      Сначала нужно поменять владельца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 7 марта 2016, 15:18

      Золотые слова!!!

      2
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