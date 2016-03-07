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    Снегопад не помешает проведению матча между «Уралом» и «Динамо»

    Пресс-служба «Урала» заявила, что погодные условия не помешают проведению матча 19-го тура РФПЛ между «шмелями» и «Динамо». Напомним, встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 14:30.

    «Погода не помешает проведению матча между «Уралом» и «Динамо». Вчера и позавчера шел сильный снег, но сегодня синоптики говорят, что его не будет. Поле у нас натуральное, оно накрыто защитной пленкой. Но если все-таки пойдет снег, то на матче будет использован мяч другой расцветки», – отметил источник.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2016 13:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:32

      Шмелям снежинки не помеха!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 7 марта 2016, 14:06

      Оранжевый мяч, и победы оранжевым.))

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