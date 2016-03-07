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    Рейнгольд: «В провалах «Спартака» виноват Федун. Он не разбирается в футболе»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах «Спартака», назвав владельца клуба Леонида Федуна источником всех бед красно-белых.

    «В первую очередь в происходящем виноват хозяин клуба, т.е. Федун. Я неоднократно говорил, что этот человек вообще не разбирается в футболе. Он многие годы смотрит вот на такой «Спартак»... ну не разбираешься ты – продай клуб, кандидаты есть. Мне хочется, чтобы командой руководил человек, который любит «Спартак», который будет болеть за команду.

    Федун же корнями врос в киевское «Динамо», о чем тут говорить?! «Спартак» безобразно провел трансферный период, купил одного Мельгарехо, который, по сути, не нужен. В первую очередь нужно было укреплять центральные зоны в защите и полузащите. На кого тогда Аленичев надеется? Он просто подстроился и все. Я говорю все так, как вижу. Аленичев и Титов были обязаны потребовать нужных для команды футболистов, но этого не произошло, а раз так, отвечать за все главному тренеру», – отметил Рейнгольд.

    На данный момент «Спартак» набрал в РФПЛ 30 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.03.2016 13:21
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    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 7 марта 2016, 18:11

      Рыба гниет с головы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Лыков 7 марта 2016, 18:26

      Спартаковская рыба гниёт со всех сторон и изнутри тоже.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 марта 2016, 17:10

      Титов всегда молчал и будет молчать.. чел без совести, с огромным страхом за свою филейную часть.. Титов всегда предавал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 марта 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у старика маразм.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:07

      Он вовсе не старый. Согласно Википедии Федун ещё не достиг пенсионного возраста, он молод и энергичен.

      Дай то Бог Федуну прожить хотя бы до ста лет - это будет значить, что 50 лет ФКСМ будет куковать без единого титула, смеша всех неуклюжей и невнятной игрой.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:10

      ну значит я не про Федуна говорю. Обратись к репетитору, не запускай это дело.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:11

      кстати, я тут на таблицу смотрю - будет фк зенит в следующем году в еврокубках играть? пока не похоже.

      1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:15

      Как может быть при обсуждении краснобелого ничтожеества - "кстати" посмотреть на Зенит?
      Что у тебя с логикой?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:19

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси5 минут назад
      "ну значит я не про Федуна говорю."
      ------------

      А нафига?
      Все про Федуна говорят, это ветка про Федуна, и Федуну прямо предъявили отсутствие мозгов и все беды.
      Обратись к репетитору, он научит тебя читать статьи и улавливать главную мысль - а не переключать твоё рассеянное внимание на что попало.
      Так тебя после окончания твоего ПТУ не возьмут даже собирать тележки на автостоянке у Ашана. Пойдёшь Спартак тренировать, не иначе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:20

      Не знаю, что ты там обсуждаешь, но я обсуждаю твое заболевание. Твой ник навел на мысль о зените.

      1
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:23

      я ничего не буду тебе отвечать. Серьезно, позвони врачу. С твоей головой все плохо, поверь мне.

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:24

      Ну, навёл и навёл.
      Мог и на Русь навести, но всё равно дико после трухлявого Спартака - переходить на обсуждение Руси, Зенита или ещё чего-нибудь живого.

      1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:25

      Никто тебя палкой отвечать не заставляет.
      Полное право имеешь глотать молча, безответно. Твой выбор.

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:35

      в твоей фантазии наверное ты диванный герой? Ути какой.
      И ты думаешь, что если на твой поток нечистот не реагируют, то типа ты крут?

      Нет, просто никто не хочет трогать, чтобы ты не вонял. Не более.

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:41

      Вы имеете право придумать любое оправдание, которое вас потешит.
      Я вовсе и не ожидал, что вы наберётесь мужества вслух объявить, что вы глупее, необразованнее и медленнее соображаете, чем я. Вас таких, серых спартачей с непрожёванной аргументацией, я уже не различаю и не запоминаю, так что спокойно прячься и делай вид, что не отвечаешь из высоких соображений.

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:43

      Точно герой! Перехвалила мама в детстве.

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:52

      Меня вообще-то все хвалят.
      Ну, исключая невменяемых спартаковцев, разумеется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 17:00

      Это чтобы ты не расстраивался и вовремя пил таблетки. Сегодня похоже забыл.

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 17:48

      Не нужно переносить на меня ваш мир, ваши привычки, ваш фармакологический метод уживаться с вашей реальностью.

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 03:19

      А тебе нравится мой тон общения с тобой как с недоразвитым. Ты все делаешь, чтобы я снова тебе написал. Но вот, пишу, у тебя по-прежнему проблемы с логикой. Если тебе надо принимать лекарства это отнюдь не значит, что все такие же как ты. Скажу даже больше - большинство адекватные и психически здоровые.

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 8 марта 2016, 03:30

      Нет.
      Это тебе нравится, когда я общаюсь с тобой, как с недоразвитым.
      Ты просто просишь, чтобы я тебе снова написал.
      Хотя, казалось бы. всё что ты хотел - ты уже услышал. Но видимо, ты получаешь удовольствие, когда тебя пинают, как несмышлёныша.

      0
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 11:59

      ты сумел перефразировать мой комментарий! ай молодец!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 7 марта 2016, 15:31

      Такое ощущение,что в команде нет явной программы развития клуба.Зимой правильно,что расстались с балластом в виде Озбилиза,Мовсисяна и т.д. Но в команде еще пол состава не соответствуют уровня заявленных притязаний (что за звёзды Макеев,Ананидзе,Гранат,Кирилл Комбаров и ещё пара тройка человек).
      С этой основы для достижения серьёзных результатов должно остаться 3-4 человека,остальные просто не соответствуют уровню.Нужны как минимум сильный центральный защитник,"умный" центр полузащиты и забивной "хотя бы по российским меркам" нападающий.
      А что на деле? Федун не даёт деньги на трансферы,мол будет Академией подпитываться.Так,чтобы Академия давала результаты,нужны в основе футболисты,на которых пацаны будут равняться и с кого будут брать пример.Многому юниор научиться у навесового Димы Комбарова или вечного подавальщика надежд Ананидзе?То-то и оно!!!
      И на счёт тренера/ов. Вы реально сомневаетесь в квалификации Эмери (после ухода выигравшего Лигу Европы) или Якина? Если у тренера нет игроков соответствующих для достижения целей он ну никак ничего не выиграет.
      Это как индейцы-шли на завоевателей с луками против ружей.Так можно выиграть битву,но войну уж точно проиграешь!!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:28

      Вы кусаете руку, которая вас кормит.
      Без Федуна вы никто. Нищеброды из захолустья.
      -
      Уходя, Федун заберёт всех футболистов и Открытие. И новому спонсору придётся начинать с нуля, покупать игроков, уговаривать тренера, выкупать торговую марку "ОАО Спартак-Москва из города Москва", и арендовать у Федуна стадион, чтобы хоть где-то играть.
      -
      Вы бомжы. Бездомный, голый и босый Спартак.
      Пустое место.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:43

      А Вы мешок с деньгами!Строите самый дорогой стадион,тратите по 100 Лямов за раз и гордитесь этим до усрачки!Мне Зенит был по душе Русский.Когда тон задавали наши парни,а не миллионы долларов!

      3
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 15:47

      малыш, судя по твоему посту, тебе не больше 10-12 лет.
      Ты у мамки спроси про Спартак, она больше знает, чем твои одноклассники из началки.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > джон базелон 7 марта 2016, 15:49

      все правильно.
      И ладно бы миллер на свои с дюковым строили, а то с позволения батюшки-царя запустили вонючие ручонки в бюджет страны и наслаждаются.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > джон базелон 7 марта 2016, 16:04

      Вам Зенит "быть по душе" не навязывался. Чем меньше возле нас малодушных поверхностных глоров - тем чище.
      -
      Тебя давно дожидаются лузеры из ФКСМ. У них как раз задают тон их парни, колченогие и дубоголовые; хотя и миллионов долларов в них Федун влил уже от миллиарда или двух. Один Карпин расфуфыкал 250 миллионов за пять лет, Федун врать не мастер. А таких паразитов вокруг Спартака не один Карпин - таких там десятки, и все пилят бюджет клуба.
      -
      Так что вали скорей в ФКСМ, никто у нас плакать не станет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:18

      малыш, а ты еще и двуличный)))
      сам гадишь, где только можно, а сваливаешь на других))
      мамка тебя ремнем не лупила?)) аха-ха

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 17:14

      Хотел промолчать,но не смог. Зенит вообще офигел. На общие(народные)деньги развивает клуб, покупает игроков по несколько лямов, и ещё что-то выступает. Мало этого,так Газпром содержит ещё Црвену Звезду и Шальке(может кого ещё?),а нашим клубам денег нет(напр Ростов). Но мы и без денег на 2 месте-а Зенит в опе-там и будет

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 17:15

      А вы кто без газпрома? Только и можете что разворовывать деньги со стройки стадиона

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 7 марта 2016, 17:51

      Ты не промолчал - вот и выставил себя тупоголовым пустомелей.
      -
      Предъяви квитанции, по которым деньги Акционерного Общества - вдруг "общие".
      Есть квитанции - забирай, твоё. Нет квитанций - заткнись тряпочкой и не свисти: денег не будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 18:48

      Пустомеля -это ты. Государству принадлежит контрольный пакет.Поэтому все решения Газпром может принимать только с согласия государства.Теперь открой Конституция и читай-"вся власть в рф принадлежит народу".Логическая цепочка:народ-государство-газп
      ром-зенит.И никак иначе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 7 марта 2016, 19:15

      Неважно, что ты написал детскую ерунду.
      Важно, что ты не идёшь со своими фактами в прокуратуру.
      Потому что там у тебя с удовольствием примут заявление - но заставят дать расписку, что тебя поставили в известность об уголовной отетственности за дачу ложных показаний и клвету.
      Как только ставишь подпись - всё, ку-ку, твоя брехливая белиберда перестанет поступать в уши вольных граждан.
      ----------------
      Для остальных, нормальных людей разъясняю: вкладывая спонсорские деньги в самый знаменитый клуб России, Газпром увеличивает продажи и зарабатывает гораздо больше - чем если бы просто расписал прибыль на акционеров, а они бы прикупили своим бабам брюлики а себе лексусы. Это азбука.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 19:42

      Самый знаменитый клуб-Спартак.Надоел ты мне.Иди на своё 5-е место)))))и сиди там)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 8 марта 2016, 03:36

      Спартак - херня на постном масле.
      -
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      -----------------
      Результа
      тов: примерно 62 400 (0,39 сек.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 13:03

      Я сказал-ЗНАМЕНИТЫЙ,то есть ПОПУЛЯРНЫЙ. Рускай изык понимаш? Ты сам это и подтвердил своим коменом.(с ПЯТОГО МЕСТА))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 8 марта 2016, 16:24

      У тебя всё сходится: Из всех херней на постном масле наиболее знаменит Спартак - середняк.
      -
      Отличать Спартак от какой-нибудь другой херни это всё равно, что разбираться в сортах .овна. Вот ты в сортах .овна разбираешься, а для меня Спартак слился с фоном, с остальными такими же убогими середняками без будущего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 7 марта 2016, 14:46

      В этом сезоне Федун виноват в том, что назначил тренером дилетанта.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > cruiff 7 марта 2016, 15:29

      То есть, до этого тренером был профессионал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:02

      у тебя с логикой проблемы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:13

      Да что вы говорите?
      До Аленичева был Волера. Мало того, что Волера пришёл к вам без категории ПРО, что однозначно указывает: он был не профессионалом. Так ещё Волера официально заявлял, что его на курсах ничему научить не смогут. Далее, Волере официально ставилась задача: Чемпионство. - в итоге Пшик.
      Далее, Волера ушёл в испанский пердив и облажался. Сейчас Волера замыкает таблицу в ФНЛ.
      Мне жаль тебя ранить в самое сердце, но оба, Аленичев и Карпин дилетанты приблизительно одинакового уровня. Ничтожества в тренерском кресле. Истинный уровень Спартака.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:18

      парень, с логикой все тяжко.
      но я сегодня добрый, помогу тебе несчастному.
      Тот факт, что сейчас назначен дилетант никак не связан с назначениями до этого. Тяжело представить, но это так.

      До Аленичева кстати был Якин. Но вряд ли это сможет разрушить твою хрупкую картину мира, если тебе удобнее забыть пару чемпионатов в угоду своей теории - пусть будет так.

      Меньше переживай, не волнуйся, обязательно позвони врачу. Дело принимает опасный оборот, за окном весна.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:23

      "... Тот факт, что сейчас назначен дилетант никак не связан с назначениями до этого. "
      ----
      Связан.
      И того, и другого назначал один. Этого одного величают Леонидом Арнольдовичем.
      Кроме этих, Леонид Арнольдович назначал ещё много кого, и всех в хаотичном порядке.
      Именно этим важнейшим фактом эти назначения связаны между собой.
      Сосредоточься уже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:32

      в твоей картине мира это так. мне тебя чуток жаль, не более.
      Если бы даже Федун назначал тренеров, то назначались Эмери, Карпин, Якин.
      И, как ни крути, Карпин входит в пятерку самых успешных Российских тренеров за последние лет 10. Но ты не волнуйся, расскажи про Армавир и выпей уже таблетку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 16:50

      Жаль, что такого успешного тренера как Карпин вы променяли на сегодняшнего дилетанта.
      Вас, может быть, палкой били, заставляя сменить "профессионала, входящего в пятерку самых успешных Российских тренеров за последние лет 10" -- на унылое серое ...о, которое из успехов в РПЛ имеет лишь 16-е место из 16-ти возможных?
      -------------------
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      Отдельно можно обсудить причины, по которым прославленные спартаковцы Романцев, Ярцев, Карпин после Спартака проявили себя нулевыми теренерами. Романцев серой мышкой проявил себя в Сатурне и Динамо, Ярцев дорос до Дачии, Карпин утопил два клуба, которым ставилась задача выхода в выцсшие дивизионы своих стран.
      Считаю, результаты Спартака основаны на околофутболе и админресурсе, не зря же Симонян крышует клуб, чьё место в ФНЛ. А Романцев, Ярцев и Карпин "входят пятерку самых успешных Российских тренеров за последние лет 10" лишь на основании этой могучей околофутбольной и админресурсовой поддержки.
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      Перевожу на простой язык: спартаковские тренеры --- серое унылое ...о .

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 17:03

      ути какой молодец, буковки сумел написать, точки запятые расставил. Как все ж накатывает на тебя без таблеток. А у тебя приступы графомании только при упоминании Спартака или просто по весне?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 7 марта 2016, 17:51

      А с какой целью интересуетесь?

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 марта 2016, 14:43

      Федуну не нужно разбираться в футболе он должен давать деньги. А в поражении виноваты тренера и футболисты. Сколько Титов говорил до прихода в Спартак , что и как нужно делать. В итоге пришел и не выплотил свои идеи. Языком молоть не мешки ворочать.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 марта 2016, 14:19

      Пока бабки ручьем текут эта чума буде у руля!))

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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 7 марта 2016, 14:00

      Да всё верно сказал,,,,,нет не состава нормального и тренер практикант по сути,для чего надо было строить стадион,если так дело и дальше будет идти то не кому будет ходить на него,,,,

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      Рейтинг: +18

      klkl 7 марта 2016, 13:44

      Верно дед говорит

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