Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кайрат» придет к соглашению с Аршавиным до первого апреля

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что до первого апреля клуб придет к соглашению с бывшим полузащитником «Кубани» Андреем Аршавиным. Напомним, во время зимнего трансферного окна Аршавин и краснодарская команда разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

    «Мы с Андреем в хорошем переговорном процессе, мы договорились, что до первого апреля мы придем к обоюдному соглашению. Надо отдать ему должное, что, во-первых, он приехал после травмы, он получил травму, когда был в «Кубани». Понятно, что это время не был еще готов, поэтому мы взяли паузу, чтобы он получше подготовился, все условия для этого ему созданы, он работает с командой... А так мы практически с ним обо всем договорились», – рассказал Боранбаев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2016 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11