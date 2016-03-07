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    «Урал» – «Динамо». Онлайн-трансляция

    В рамках 19-го тура чемпионата России свой матч сыграют «Урал» и московское «Динамо». Екатеринбургская команда идет на восьмой строчке турнирной таблицы, в то время как москвичи занимают 11-ю позицию.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Динамо». Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2016 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      victor semak 7 марта 2016, 16:39

      К великому сожалению,каков тренер такая и игра. Обидно за великий клуб

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