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    Нигматуллин: «По большому счету, красно-белые не имели возможностей забить гол»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих впечатлениях от матча ЦСКА«Спартак» (1:0).

    «Все закономерно. Команды предстали в совершенно разном состоянии, соответственно и игру показали совсем разную. 0:1 – еще более-менее успешный результат для «Спартака». По большому счету, красно-белые не имели возможностей забить гол, а у ЦСКА были и другие моменты. Красно-белые, безусловно, разочаровали.

    Широков? Наверное, его главным действующим лицом на поле не назовешь. Но со своей задачей, считаю, он справился, из игры не выпадал», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2016 08:40
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