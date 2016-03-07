РФПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Динамо»

Динамо гораздо интересней Зенита играло
В матче 19-го тура РФПЛ «Урал» поделил очки с «Динамо» – 1:1. По истечении часа первыми открыли счет динамовцы, однако спустя несколько минут хозяева восстановили равенство в счете.
Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ионов, 59; 1:1 – Асеведо, 63.
Урал: Заболотный, Мартынович, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Сапета, Коробов (Серченков, 89), Емельянов, Асеведо, Гогниев (Рязанцев, 71), Ставпец (Манучарян, 64).
Динамо: Шунин, Живоглядов, Губочан, Ещенко, Козлов, Ташаев (Катрич, 89), Драгун, Зобнин, Ионов, Бечирай, Погребняк.
Предупреждения: Ставпец, 45; Данцев, 68; Асеведо, 74 – Ещенко, 79.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).