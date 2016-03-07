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    РФПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Динамо»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Урал» поделил очки с «Динамо» 1:1. По истечении часа первыми открыли счет динамовцы, однако спустя несколько минут хозяева восстановили равенство в счете.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ионов, 59; 1:1 – Асеведо, 63.

    Урал: Заболотный, Мартынович, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Сапета, Коробов (Серченков, 89), Емельянов, Асеведо, Гогниев (Рязанцев, 71), Ставпец (Манучарян, 64).

    Динамо: Шунин, Живоглядов, Губочан, Ещенко, Козлов, Ташаев (Катрич, 89), Драгун, Зобнин, Ионов, Бечирай, Погребняк.

    Предупреждения: Ставпец, 45; Данцев, 68; Асеведо, 74 Ещенко, 79.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2016 16:20
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 18:37

      Динамо гораздо интересней Зенита играло

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 марта 2016, 16:36

      Урал затрудняет себе борьбу со Спартаком за восьмую строчку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Legion-o 7 марта 2016, 16:33

      Скучная,унылая игра…

      -2
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