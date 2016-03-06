Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «То, что было после гола в нашем исполнении, сыграло злую шутку»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов после поражения железнодорожников в матче 19-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) прокомментировал итог данной встречи.

    – Многие считают, что быстрый гол может сыграть злую шутку. Сегодня – та самая история?

    – Получилось, что так. Хотя я думаю, что забить в Грозном первыми – это большая удача для команды. Но то, что потом было в нашем исполнении, сыграло злую шутку.

    – Можешь дать какое-то объяснение этим курьезным мячам?

    – Какое объяснение? Первый гол – пенальти. Второй – наша ошибка, которой «Терек» воспользовался.

    – Игорь Черевченко сказал, что это не «Терек» выиграл, а «Локомотив» проиграл. Согласен?

    – В принципе да, согласен, но тут надо уважительно относится к сопернику. Я думаю так: мы проиграли, они победили.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11