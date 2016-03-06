Болельщики «Спартака» скандировали про Широкова оскорбительные речевки

Болельщики «Спартака» на матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА кричали в адрес полузащитника армейцев Романа Широкова оскорбительные речевки. Данное событие произошло, когда ведущий представил новичков красно-синих.

Напомним, в ЦСКА Широков перешел в качестве свободного агента. Последним местом работы 34-летнего полузащитника был именно «Спартак», с которым он этой зимой разорвал контракт по обоюдному согласию сторон.