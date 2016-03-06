Болельщики «Спартака» скандировали про Широкова оскорбительные речевки

А почему про сопливых дебилов пишут в спортивном издании? Или Бомбардир потихоньку на криминал переквалифицируется.
Болельщики «Спартака» на матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА кричали в адрес полузащитника армейцев Романа Широкова оскорбительные речевки. Данное событие произошло, когда ведущий представил новичков красно-синих.
Напомним, в ЦСКА Широков перешел в качестве свободного агента. Последним местом работы 34-летнего полузащитника был именно «Спартак», с которым он этой зимой разорвал контракт по обоюдному согласию сторон.