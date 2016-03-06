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    Болельщики «Спартака» скандировали про Широкова оскорбительные речевки

    Болельщики «Спартака» на матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА кричали в адрес полузащитника армейцев Романа Широкова оскорбительные речевки. Данное событие произошло, когда ведущий представил новичков красно-синих.

    Напомним, в ЦСКА Широков перешел в качестве свободного агента. Последним местом работы 34-летнего полузащитника был именно «Спартак», с которым он этой зимой разорвал контракт по обоюдному согласию сторон.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2016 19:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 марта 2016, 22:01

      А почему про сопливых дебилов пишут в спортивном издании? Или Бомбардир потихоньку на криминал переквалифицируется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:00

      банана, банана мама,
      в жопу... ну и т.д.))) аха-ха

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 6 марта 2016, 21:55

      Дебилы и есть дебилы,что о них говорить то?

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > gennadiy 6 марта 2016, 22:00

      а кони матом речевки кричали, ты деточка не слышал??

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 марта 2016, 20:58

      что широков заслужил-то и получает,ведь за спартак он не играл,а только воду в команде мутил

      3
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    • ...
      Рейтинг: +124

      biber ru 6 марта 2016, 20:32

      играть не умеют, пусть хрюкают

      -3
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      Рейтинг: +407

      18JG 6 марта 2016, 20:28

      Правильно делали, ибо Широков - путана.

      4
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      Рейтинг: +532

      Бан 6 марта 2016, 20:22

      А вы хотели, чтобы свиньи Пушкина декламировали?

      1
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