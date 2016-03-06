Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА – «Спартак». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Отметим, что с первых минут на поле в футболке армейцев выйдет полузащитник Роман Широков, проведший первую половину чемпионата в стане красно-белых.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Широков, Тошич, Еременко, Вернблум, Муса

    Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Цауня, Ткачев, Головин, Натхо, Панченко, Оланаре.

    «Спартак»: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Попов, Промес, Мельгарехо, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Паршивлюк, Кутепов, Пуцко, Брызгалов, Тимофеев, Леонтьев, Зуев, Зотов, Джано, Мелкадзе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      smi 6 марта 2016, 20:31

      Сколько может команда "Спартак" подкладывать свинью своим болельщикам. СПАРТАК + ФЕДУН не = ЧЕМПИОН. Поменяйте половину команды, изучите тактику командной игры, подстраховка друг друга. Несколько лет разочарования от игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 6 марта 2016, 19:04

      У Спартака скамейка вообще ни о чем...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 18:56

      Вперед Спартак!
      порви старых кляч!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11