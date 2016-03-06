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    Сафонов: «У одного Широкова в послужном списке больше трофеев, чем у «Спартака» за последние лет 10»

    Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что успех в грядущем дерби между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках 19 тура чемпионата России будут праздновать армейцы. По его мнению красно-синие одержат минимальную победу со счетом (1:0).

    «Много голов от данной игры не жду. Интуиция подсказывает, что единственный мяч забьет как раз Роман Широков. Армейцев, в принципе, тут может устроить даже ничья, учитывая осечку «Зенита» . Будет интересно посмотреть на то, как Широкова встретят спартаковские болельщики. Мы уже видели, как в Петербурге отметили приход Юрия Жиркова, получилось не очень. Но Роман сейчас уже в том возрасте, чтобы не реагировать на провокации. Плюс у него в послужном списке больше трофеев, чем у «Спартака» за последние лет 10. Хотелось бы, чтобы победитель решился именно на поле, чтобы все обошлось без судейских ошибок», - сказал Сафонов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 марта 2016, 19:08

      Кто такой широков?

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