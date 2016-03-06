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    «Терек» - «Локомотив». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19 тура российской Премьер-лиги между «Тереком» и «Локомотивом». Отметим, что у москвичей с первых минут на поле появится молодой полузащитник Дмитрий Баринов. Новичок железнодорожников нападающий Эзекиэль Хенти остался в запасе.

    «Терек»: Городов, Уилкшир, Семенов, Родолфо, Кузяев, Рыбус, Иванов, Айссати, Пирис, Грозав, Митришев.
    Запасные: Годзюр, Гудиев, Мохаммади, Шахтиев, Адилсон, Педро Кен, Мирзов, Кадыров, Лебеденко, Мбенгуе, Ахъядов.

    «Локомотив»: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Пейчинович, Баринов, Тарасов, Самедов, Касаев, Коломейцев, Миранчук.
    Запасные: Абаев, Коченков, Игнатьев, Янбаев, Логашов, Жемалетдинов, Хенти, Шкулетич.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Yakub17 6 марта 2016, 16:49

      Странно что Адилсона нет в стартовом

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