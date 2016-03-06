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    Нигматуллин: «Если «Локомотив» не проиграет «Тереку» — это будет положительный результат»

    Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры железнодорожников против «Терека» на выезде в 19 туре российской Премьер-лиги.

    «Интересно, как «Локомотив» возобновит чемпионат, потому что ситуация неоднозначная. Главный тренер Игорь Черевченко впервые провел полноценную предсезонную подготовку, в команде произошли определенные потери. «Локомотив» вылетел из еврокубков. Но чемпионат – это важная задача.

    Если «Локомотив» не проиграет в выездном матче с «Тереком» — это будет положительным результатом. Сейчас у «Локомотива» каждый матч будет определяющим в плане борьбы за высокие места в турнирной таблице. В том числе матч в Грозном», - отметил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 15:54
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